Yari Verschaeren kent verdict na onrustwekkende blessure: geen maandenlange revalidatie

Yari Verschaeren moest vrijdagavond met de draagberrie van het veld worden gevoerd tijdens Anderlecht - Genk. Hij komt dit jaar niet meer in actie, maar het blessureleed lijkt al bij al nog mee te vallen.

RSC Anderlecht moet het de komende maand zonder Yari Verschaeren doen. De Rode Duivel blesseerde zich tijdens de match tegen Racing Genk aan de enkel en is een tijdje out.

4 tot 6 weken

"Bij de onderzoeken werd geen breuk vastgesteld, wel een spier- en ligamentletsel. De medische staf zal Yari de komende dagen nauwgezet opvolgen, maar rekent in eerste instantie op een inactiviteit van 4 à 6 weken", communiceerde Anderlecht via de sociale mediakanalen.

"We hopen dat het minder erg is dan we denken", was Vincent Kompany meteen na de wedstrijd bezorgd.