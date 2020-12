KV Mechelen in aanloop naar ontmoeting met Club: coronazorgen, Vanlerberghe niet en Voet wel beschikbaar

KV Mechelen beleeft sportief geen fijne tijden. En wie treft het in zijn volgende wedstrijd? Club Brugge, de leider. Nuja, op Jan Breydel wist Malinwa wel een gelijkspel af te dwingen tegen blauw-zwart. Een ideale voorbereiding op een wedstrijd is het echter ook deze keer weer niet.

Om te beginnen zijn de coronazorgen nog lang niet voorbij, integendeel. Zoals bekend testte Joachim Van Damme recent positief op Covid-19, net als drie stafleden. Bij een nieuwe testronde hebben nog eens een speler én twee andere stafleden positief getest. De stafleden in kwestie gaan alvast in quarantaine. Voor de speler is een hertest nodig, want hij testte zwak positief.

Wie er donderdag in elk geval niet bij zal zijn, is voormalig Club Brugge-speler Jordi Vanlerberghe. Die was al onzeker voor de clash tegen Waasland-Beveren en haalde voorbije zondag het wedstrijdblad niet. Inmiddels is bij hem een klein scheurtje aan de adductoren vastgesteld. Dat houdt hem zeker al aan de kant tegen zijn ex-ploeg en ook tegen OHL.

Mits een goede gezondheid wel beschikbaar: Siemen Voet. De centrale verdediger kreeg in de laatste wedstrijd een rode kaart onder zijn neus geduwd voor een te late ingreep op Koita. De vriend van Nina Derwael kreeg hiervoor echter slechts één speeldag voorwaardelijk en een boete van 500 euro met uitstel. Tot een effectieve schorsing komt het voorlopig dus niet.