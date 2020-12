Opmerkelijke trend? Beerschot en OH Leuven pakken punten, maar niet de bal, andere teams doen het omgekeerde

Het is ook dit seizoen opnieuw een constante: ploegen die veel de bal hebben, staan niet logischerwijze ook bovenaan.

AA Gent heeft momenteel het meeste balbezit: 57%. Maar ook STVV en Mechelen staan met 53% in de top-6 wat betreft balbezit.

Beerschot (47%) en OH Leuven (42%) staan dan weer helemaal onderaan - enkel Moeskroen (40%) had minder de bal dit seizoen voorlopig.

Opvallend

"Het is een fenomeen dat vorig jaar ook al in het oog gehouden wordt en nu valt het ook opnieuw op. Niet-topploegen die het goed doen, die hebben weinig balbezit vaak", aldus Gert Verheyen in Extra Time daarover.

"Als niet-topploeg kan je beter de bal niet hebben. STVV en Mechelen staan qua balbezit tussen de topploegen nu, vorig jaar had Mechelen veel meer punten en weinig balbezit."