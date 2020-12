Aderlating voor KV Kortrijk: sterkhouder zal in 2020 niet meer in actie komen

KV Kortrijk heeft slecht nieuws gekregen met het oog op de komende wedstrijden. Zo zal Trent Sainsbury niet meer in actie komen in 2020 door een rugblessure. Hij mist de wedstrijden tegen KRC Genk en KAA Gent.

KV Kortrijk zal de komende wedstrijden niet op Trent Sainsbury kunnen rekenen. De verdediger kampt met een rugblessure en volgens Het Nieuwsblad zou de laatste test getoond hebben dat het probleem nog niet is opgelost.

Daardoor zal Sainsbury de komende twee wedstrijden al zeker niet in actie komen tegen KRC Genk en KAA Gent en is hij pas opnieuw beschikbaar in 2021. De 28-jarige Australiër speelde dit seizoen al 9 wedstrijden voor KV Kortrijk en daarin scoorde hij één keer.