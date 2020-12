Liverpool heeft verrassende transfer op het oog en wil Swansea flop weghalen bij Lille OSC

Bij Liverpool zijn ze aan het zoeken naar een mogelijk vervanger voor Wijnaldum. De Nederland staat in de belangstelling van FC Barcelona en als hij vertrekt, zou Klopp hem willen vervangen met Renato Sanches.

Er zouden enkele veranderingen op til zijn bij Liverpool. Zo staat Wijnaldum al langer in de belangstelling van FC Barcelona, maar de Engelse topclub heeft al een vervanger op het oog voor moest de transfer er daadwerkelijk komen.

Zo denken ze volgens het Franse Le10Sport namelijk aan Renato Sanches. De middenvelder heeft al in Engeland gespeeld, maar zijn avontuur bij Swansea werd geen succes. Daarna heeft de Portugees zijn carrière echter nieuw leven kunnen inblazen bij het Franse Lille OSC. Dit seizoen scoorde hij voorlopig één doelpunt in 8 wedstrijden in de Ligue 1.