Afgekeurd doelpunt, dubieuze strafschopfase en een rode kaart: hoofdrolspelers en coach aan het woord over bepalende momenten in #ZWASTV

Zulte Waregem ging in eigen huis onderuit tegen STVV: 0-2. Enkele sleutelmomenten maakten het verschil in het duel in het Regenboogstadion.

Eerst was er het afgekeurde doelpunt van Jelle Vossen in minuut 3: "Ik keek weg van de bal, maar hij komt wel tegen mijn bovenarm", aldus de man die zijn doelpunt afgekeurd zag worden. "Ik had wel het gevoel dat hij zou afgekeurd worden."

Na een fase met Gianni Bruno en Max Caufriez maakte de VAR aanstalten om een strafschop te geven, maar ref De Cremer ging daar uiteindelijk niet op in. "Ik snap nog altijd niet waarom we geen strafschop hebben gehad", was Francky Dury duidelijk in zijn analyse.

🙅‍♂️ | Scheidsrechter De Cremer wijst niet naar de stip. Wat denken jullie? 🤔#ZULSTV pic.twitter.com/ThEGuNdTSu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020

'Dader' Caufriez dacht er heel anders over: "De strafschopfase? Bruno gleed zelf weg, dus het was zeker geen elfmeter, daar kan ik duidelijk over zijn."

In de tweede helft ging dan het licht uit bij Bianda van Essevee: twee keer geel en onder de bal door bij het eerste tegendoelpunt: "Jongeren moeten bijleren. Maar ik snap niet dat het licht uitgaat als er geen reden toe is. En dan spreek ik nog niet echt over de rode kaart, maar meer over de positionering bij het tegendoelpunt", besloot Dury.