Opnieuw maakt een beloftevolle speler op jonge leeftijd de overstap naar het buitenland: KRC Genk ziet 17-jarige verdediger naar Italië vertrekken

De succesvolle jeugdspelers die KRC Genk al heeft opgeleid, zijn al lang niet meer op één hand te tellen. Toch vertrekken er hier en daar nog wel wat jonge spelers, zoals Daan Dierckx.

Daan Dierckx heeft zijn handtekening gezet onder een contract van Parma. De Italiaanse club haalt zo de 17-jarige Belgische verdediger weg in Genk. Het contract in Parma loopt tot 2023.

Dierckx kwam in Genk uit voor de U18 en had ook zijn plaats in de Belgische jeugdselecties.