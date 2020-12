🎥 Rondje Europa: Jason Denayer nieuwe leider in de Ligue 1, indrukwekkend doelpunt van Cristiano Ronaldo

Zaterdagavond stonden er nog enkele interessante duels op het programma. Juventus kende een eenvoudige avond en nadert tot op één punt van de ongeslagen compeleider AC Milan. Jason Denayer is de nieuwe competitieleider in Frankrijk en kan morgen profiteren tijdens de clash tussen OSC Lille en PSG.

Parma Calcio 0-4 Juventus

Parma pakte afgelopen weekend een punt op het veld van de ongeslagen competitieleider AC Milan. Zaterdag hoopte het op een nieuwe stunt tegen de Italiaanse landskampioen. Toch kende Juventus een makkelijke avond.

De thuisverdediging heeft 23 minuten stand kunnen houden. Maar dan bracht Dejan Kulusevski de Oude Dame op voorsprong. Drie minuten later verdubbelde Cristiano Ronaldo de score op fenomenale wijze. CR7 toonde zijn indrukwekkende sprongkracht en kopte een voorzet van Alvaro Morata onhoudbaar binnen.

Na rust stond de Portugese superster opnieuw aan het kanon. Vlak voor affluiten legde Alvaro Morata de ruime 0-4 eindstand vast. Juventus doet opnieuw een goede zaak in de Serie A en komt nu op gelijke hoogte met Inter Milaan. Het telt één punt minder als leider AC Milan.

Nice 1-4 Lyon

Jason Denayer zag op het halfuur Memphis Depay uitpakken met een fantastische penalty. Een soort mix van een panenka/lon luidde het begin van een eenvoudige zege in. Want enkele minuten verdubbelde Tino Kadewere de score voor de bezoekers. Nice reageerde vlak voor rust met een aansluitingstreffer maar kon in de tweede helft geen vuist maken. Het kreeg zelfs nog twee treffers rond de oren.

Jason Denayer en Olympique Lyon deed wat het moest doen en won op bezoek bij Nice. Het is nu alleen leider in de Ligue 1. Zondagavond staat er nog wel de clash tussen OSC Lille en Paris-Saint Germain op het programma.

Sevilla 1-1 Real Valladolid

Sevilla moest zaterdagavond winnen om de aansluiting met de Spaanse top niet te missen. Lucas Ocampos verzilverde een penalty en leek daarmee de klus tegen laagvlieger Valladolid geklaard te hebben. Maar op het eind verslikte het zich en bracht Raul Carnero de bezoekers verrassend op gelijke hoogte.

Hierdoor tuimelt Sevilla uit de top vijf en grijpt het ook virtueel naast de Europese tickets. Er is dus nog wat werk voor trainer Julen Lopetegui.