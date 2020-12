Ook bestuur Antwerp heeft vragen bij keeperswissel: "Leko had niet de bedoeling iemand te bekritiseren"

Bij Antwerp heeft Ivan Leko zelf wat onrust gecreëerd door Jean Butez na een foutje uit doel te zetten en Alireza Beiranvand daarna tussen de palen te zetten. Na de match tegen Club Brugge gaf hij dan weer kritiek op de Iraniër, ook tot verbazing van het bestuur.

"De aanpak van de situatie heeft in dit geval minder goed uitgepakt. Dat kan gebeuren. Maar ik heb alleszins van de coach vernomen dat hij niet de bedoeling had om iemand te bekritiseren", aldus algemeen manager Sven Jaecques in GvA.

Bij Antwerp willen ze zo snel mogelijk de rust weer. "Beiranvand is - net als Butez een topprof. Dit passeert wel weer. Ik ben er ook nog altijd van overtuigd dat het beter is om twee goeie keepers te hebben dan één goeie. Ik weet dat we het Belgen-probleem zouden kunnen vergemakkelijken door een Belg als tweede keeper te halen, maar dat is nu niet aan de orde.”