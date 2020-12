Het viel (opnieuw) iedereen op na #ZWASTV, Vossen en Dury reageren: "Al steken ze er honderd greenkeepers op ...""

Excuses zoeken wilden de spelers en coach van Zulte Waregem niet, maar er was natuurlijk wel een probleem waar echt niemand nog naast kan kijken.

"We hadden op meer gehoopt of misschien wel gerekend. Dus dit is een ontgoocheling. Het is heel frustrerend. 5 punten in eigen huis, dat is veel te weinig. We beseffen dat en we moeten naar onszelf kijken daarin", aldus Jelle Vossen na de thuisnederlaag tegen STVV.

Op de grasmat van Essevee was het wel opnieuw bijzonder zwaar voetballen: "We willen geen excuses zoeken, maar op zo'n veld voetballen is echt niet makkelijk", besefte de aanvaller van Zulte Waregem. Daarin bijgetreden door zijn coach Francky Dury.

Moeilijk tot kansen komen op deze akker

"Het is niet makkelijk tot kansen te komen op deze akker. Er waren meteen na de wedstrijd opnieuw vier greenkeepers heel hard hun best aan het doen. Maar: zelfs met honderd greenkeepers is er volgens mij niets meer aan te doen dit seizoen."

"We moeten echt punten gaan pakken thuis. Het zit in de hoofden, dat is niet goed. De oplossing is een keer winnen, zodat we het vergeten dat we op zo’n veld spelen. Het zou flauw zijn om het als excuus in te roepen, maar na zo'n nederlaag als vandaag ben je ontgoocheld."