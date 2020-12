Kalendermanager blikt met schrik vooruit op januari en februari: "Als er bij die twee clubs iets gebeurt, wordt het moeilijk"

De afgelopen twee weken hebben we weeral vijf uitgestelde matchen gekregen die ergens moeten ingepland worden. Kalendermanager Nils Van Brantegem wordt er bijna horendol van, want er mag niet al te veel meer gebeuren.

Vanaf januari mag er niet te veel meer fout lopen of we zullen heel creatief moeten zijn. Voetballen op vrijdag en maandag is dan bijvoorbeeld een optie. De clubs weten dat. Net zoals ze op de hoogte waren dat de winterstop kon ingekort worden”, zegt hij in De Zondag. “Ik smeek alvast om een zachte winter. Januari en februari zijn traditioneel de maanden met een gevarendriehoek op dat vlak.”

Vooral Club Brugge en Antwerp mogen ineens geen grote corona-uitbraak krijgen. “Als er bij die clubs iets gebeurt, wordt het extra moeilijk om oplossingen te zoeken. Gelukkig werden we in de eerste helft van de competitie gespaard van uitbraken bij Europees spelende clubs.”