Anekdote over de 16-jarige Kossounou: "Hij had nog geen contract, maar de spits ging na de training zeggen dat hij de beste verdediger was waar hij ooit tegen speelde"

Na zijn prestatie tegen Gent is er weer veel te doen rond Odilon Kossounou. De 19-jarige Ivoriaan wordt een grote toekomst voorspeld. Op welke positie maakt voorlopig niet uit. Zijn makelaar, Patrick Mörk, heeft nog een leuke anekdote over hem.

Club pikte het talent op bij het Deense Hammarby, waar hij toen al indruk maakte. "Toen hij 15 jaar was, liet hij zich opmerken op de Gothia Cup. Hammarby heeft hem nadien uitgenodigd om regelmatig te komen trainen en wat oefenwedstrijden te spelen. We hadden snel door dat Odilon speciaal was", zegt Mörk in HLN.

"Zeker toen de beste spits van Hammarby - Nikola Djurdjic - tegen de sportief directeur ging zeggen dat Odilon de beste centrale verdediger was tegen wie hij ooit gespeeld had. Op zijn zestiende domineerde hij al op training. Nog voor Hammarby hem een contract kon geven."