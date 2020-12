Antwerp werkt aan oplossing voor centrale verdediger en zou hem willen verhuren of definitief verkopen

Junior Pius zou binnenkort wel eens kunnen vertrekken bij Antwerp. De centrale verdediger komt de laatste weken niet meer in actie en de Belgische club zou willen meewerken aan een verhuur of een definitieve verkoop.

De centrale verdediger kwam de voorbije weken niet meer in actie voor Antwerp. In totaal speelde hij zes wedstrijden dit seizoen een daarbij vond de 25-jarige Pius twee keer de weg naar het doel. Hij is sinds juli 2019 aan de slag voor Antwerp.