Gaat de prijs voor meest verrassende transfer naar FC Barcelona? Catalaanse topclub is aan het praten met de agent van Shkodran Mustafi

Er zou wel eens een zeer verrassende transfer op til kunnen zijn bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub denkt er namelijk aan om Shkodran Mustafi binnen te halen. De agent van de Duitser bevestigde al dat er gesprekken aan de gang zijn.

Shkodran Mustafi naar FC Barcelona? Het zou zo maar eens kunnen. Emre Öztürk, de agent van de Duitser, heeft bij SPOX namelijk bevestigd dat hij bij FC Barcelona zat om te praten over de centrale verdediger van Arsenal.

Het zou een verrassende transfer zijn, want de 28-jarige Mustafi kwam dit seizoen nog maar twee keer in actie voor een zwalpend Arsenal. Mustafi kent La Liga wel goed, want hij was er eerder al actief bij Valencia.