Croonen wil voorbeeldfunctie van voetballers er weer inpompen: "De discipline was afgezwakt"

De Pro League gaat hard optreden tegen de 'knuffelmomenten' op het veld nadat de publieke opinie zich de voorbije weken sterk tegen hen keerde. De voorzitter van de Pro League, Peter Croonen, beseft dat het voetbal gepriviligeerd is en zijn voorbeeldfunctie weer moet opnemen.

"We zijn blij dat we onze professionele activiteit mogen uitvoeren en we doen dat op een veilige manier, maar die voorbeeldfunctie is belangrijk", aldus Croonen bij Sporza. "We hebben vastgesteld dat, ondanks de vele oproepen van de Pro League, de discipline rond die functie afgezwakt was. We willen een duidelijk signaal geven dat ook wij er alles aan willen doen om de derde golf te vermijden."

De emoties lopen soms hoog op, maar de boetes moeten die temperen. "Er zijn weken geweest waarin je zag dat de spelers zich bewust waren van de vraag om op een goeie manier om te gaan met de vieringen."

De opbrengsten gaan wel naar een goed doel. Maar hoe bepaal je wanneer een viering 'te innig' is? "Klopt, maar minder dan bij een kaart. Geen enkele club zal een probleem hebben om een boete te betalen aan een goed doel."