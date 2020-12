'Racing Genk gaat de Zuid-Amerikaanse markt op na transfer van Maehle en flirt met Ecuadoriaan'

Racing Genk heeft nog maar eens een financiële gouden zaak gedaan. De club betaalde in 2017 1,3 miljoen euro aan Aalborg voor Joakim Maehle en op 1 januari stapt hij voor 13M over naar Atalanta. Met het inkomende bedrag wil Genk zaken doen in Zuid-Amerika.

Racing Genk moet door het vertrek van Joakim Maehle naar Atalanta op zoek naar een nieuwe rechtsback. De Limburgers hebben daarvoor hun oog laten vallen op Angelo Preciado, een 22-jarige international van Ecuador (7 caps). Volgens Het Nieuwsblad zijn er gesprekken aan de gang tussen Genk en Independiente, de club van Preciado. Het gespecialiseerde Transfermarkt.com schat de transferwaarde van de rechtsachter op 1,2 miljoen euro. Maehle is de enige rechtsback van Genk. Vorig weekend was hij afwezig en toen speelde linkspoot Jere Uronen tegen zijn voet op rechts.