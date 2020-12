Sterke wedstrijd van Sinan Bolat tegen Club Brugge wordt door EA Sports beloond met speciale kaart op FIFA 21

De supporters van KAA Gent kunnen vanaf nu een speciale kaart krijgen van hun doelman in FIFA Ultimate Team, een onderdeel van FIFA 21. De doelman van de Buffalo's zit namelijk in het team van de week.

Het voorbije weekend was Bolat belangrijk voor de Buffalo's met enkele reddingen tegen Club Brugge en hij hield ook een clean sheet. Het werd uiteindelijk 0-1 voor KAA Gent. Bolat staat in mooi gezelschap, want ook onder meer Lewandowski, Benzema en Suarez krijgen een nieuwe kaart.

A select few of football's best and brightest 😍#TOTW13 is now live in #FUT21 pic.twitter.com/jauyN4B5zS