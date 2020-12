Kompany wil dat spelers elkaar tegenhouden na doelpunten: "Iemand moet koelbloedig blijven"

De Pro League maakte deze middag bekend dat overdreven innige vieringen kunnen bestraft worden met een boete tot 10.000 euro. Vincent Kompany vindt dat het moet haalbaar zijn om het te vermijden.

Eerst en vooral laat de financiële situatie van Anderlecht niet toe om zomaar 10.000 euro boete te gaan betalen. "De vraag is wie dat bedrag gaat betalen", knipoogde Kompany. De spelers of de club dus? "Ik begrijp de maatregelen die genomen worden. We moeten de moeite doen om het te vermijden en we zullen elkaars hulp daarbij nodig hebben."

Waarmee hij dus vraagt dat de spelers zelf genoeg plichtsbewustzijn opbrengen. "Er is een verschil tussen een goal in de eerste of in de laatste minuut. Dan kunnen spelers in de emotie meegenomen worden. Ik hoop dat er dan een paar koelbloedig blijven en zeggen: "Wacht jongens, rustig blijven!". Emotie is moeilijik te voorspelen, maar het moet doenbaar zijn."