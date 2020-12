Belhocine zit goed bij Charleroi, maar: "Als ik die dip bij Anderlecht had, ik lag al zeven keer buiten. Vincent Kompany niet"

Karim Belhocine trekt met Charleroi naar Antwerp zondag. Na een 6 op 6 wil Behocine opnieuw punten pakken na een slechte reeks. Maar dat er van een crisis sprake was, wendt hij toch het liefste af.

Charleroi zat in oktober en november even in een dip. Zes wedstrijden konden niet winnend afgesloten worden, dus men sprak van een dipje of zelfs een crisis. "Maar we zitten in 2020 in de top drie van beste ploegen qua puntenaantal", weet de trainer van Charleroi. "Mehdi Bayar heeft dat allemaal even uitgerekend en het klopt", klinkt het op de persconferentie.

Belhocine beseft ook heel goed dat een crisis afhangt van de club die je coacht. "Want het woord crisis weegt zwaar. Ik was de laatste coach van Anderlecht zonder Kompany. Een dipje daar zoals nu bij Charleroi en ik was al zeven keer ontslagen geweest zijn", lacht hij.

Tegen Antwerp zal het alleszins een lastig duel worden want Belhocine mist met Rezaei, Ilaimaharitra, Flanagan, Nkuba, Goranov, Fall en Diandy maar liefst zeven spelers.