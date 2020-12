Keert absolute publiekslieveling Club Brugge terug naar Jupiler Pro League? Aanvaller van regen in drop, één Belgische club polste al

Hoe zou het nog zijn met een absolute publiekslieveling van Club Brugge? Wel, niet zo goed blijkbaar. En dus duiken er ook al de gekste geruchten op.

José Izquierdo werd in 2017 door Club Brugge verkocht aan Brighton & Hove Albion voor niet minder dan dan 15 miljoen euro.

Zijn marktwaarde is sindsdien echter alleen maar gekelderd en ondertussen al meer dan gehalveerd, door heel wat blessureleed.

In het seizoen 2018-2019 liep hij twee knieblessures op, van 1 mei 2019 tot augustus 2020 was hij opnieuw out met de knie. En ook dit seizoen speelde hij nog niet bij de A-ploeg van Brighton, bij de U23 viel hij afgelopen week bovendien uit met een hamstringletsel.

Terugkeer naar België?

Slotsom: de Colombiaanse aanvaller ziet in juni 2021 zijn contract aflopen en heeft echt nog niet veel plezier beleefd aan zijn overstap naar de Premier League. Mogelijk moet hij dus elders gaan herbronnen.

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League lijkt dan zeker een optie. Standard stak afgelopen zomer al eens de voelsprieten uit om hem eventueel te proberen herlanceren, ook Club Brugge zal zeker nog contacten met hem onderhouden en verder is ook Genk (cfr Trossard) on speaking terms met The Seagulls.