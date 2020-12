KRC Genk maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen Waasland-Beveren: Laatste wedstrijd van Maehle, twee spelers zijn er niet bij

De wedstrijd tussen KRC Genk en Waasland-Beveren zal speciaal worden voor Joakim Maehle. De rechtsback speelt namelijk zijn laatste wedstrijd voor de Limburgers, aangezien hij naar Atalanta vertrekt.

KRC Genk heeft haar selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Zo is er opnieuw plaats voor Maehle, die vorig weekend niet fit was. Hij speelt voor de laatste keer in de Jupiler Pro League, want hij trekt naar de Serie A om bij Atalanta aan de slag te gaan.

Ook Carlos Cuesta is er opnieuw bij. De Colombiaan viel geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Anderlecht twee weken geleden, maar hij is opnieuw beschikbaar. Wie er niet bij zijn, zijn Oyen en Wouters.