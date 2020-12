AA Gent-spits excuseert zich na rode kaart: "Ik schaam me voor mijn gedrag"

Roman Yaremchuk is zich ervan bewust dat zijn gedrag tegen Kortrijk dat geleid heeft tot een rode kaart niet echt netjes was.

En zijn ploeg hielp hij er ook niet mee want na een 9 op 9 gingen de Buffalo's onderuit op het veld ven KV Kortrijk.

Na amper 21 minuten kreeg de Oekraïense aanvaller al een rode kaart. Yaremchuk duwde zijn verdediger Golubovic zonder enige aanleiding of zonder dat er een bal in de buurt was.

"Mijn excuses, ik schaam me voor mijn gedrag. Ik wil me verontschuldigen tegenover de supporters, de technische staff en de hele ploeg", postte hij op Instagram.