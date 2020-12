'Club Brugge heeft een tijdelijke oplossing voor Krmencik op het oog, speler zelf moet nog zijn fiat geven'

Na de komst van Bas Dost is er geen plaats meer voor Michael Krmencik bij Club Brugge. Vincent Mannaert gaat op zoek naar een oplossing voor de Tsjech. Eén club lijkt alvast concreet te zijn voor de bonkige spits.

Volgens Turkse media wil Besiktas Krmencik voor anderhalf jaar overnemen van Club Brugge. Met de spits zelf is er vooralsnog geen akkoord. Het is maar de vraag of de Tsjech trek heeft in een Turks avontuur.

Eerder werd er ook al gewag gemaakt van interesse vanuit Rusland, Griekenland en van zijn ex-team Viktoria Pilzen. Blauw-zwart betaalde vorige winter nog zes miljoen euro aan dat team voor Krmencik. Tegenwoordig wordt zijn marktwaarde geschat op 4,5 miljoen euro.