De twee beste transfers van de afgelopen jaren bij Anderlecht kwamen er door de inbreng van Kompany zelf

RSC Anderlecht zal door de financiële beperkingen niet flink kunnen uithalen in de wintermercato. Dat is ook niet meer de manier waarop ze het willen aanpakken bij paars-wit, Peter Verbeke werd namelijk niet zo maar aangetrokken.

De huidige sportief directeur van Anderlecht wil verder gaan op de ingeslagen weg van de scouting door middel van data. Het was echter Vincent Kompany die die weg plaveide door in 2019 een data-systeem in te voeren en datascout Lee Mooney van Man City naar Brussel te halen.

In La Dernière Heure geeft Michael Verschueren aan dat door dit systeem Michael Murillo op de paarswitte radar kwam. Ook zomeraanwinst Lukas Nmecha kwam uit de data tevoorschijn. Niet toevallig zijn ze dus twee van de beste transfers van de afgelopen jaren bij Anderlecht.