Is Ortwin De Wolf zijn plaats in doel kwijt bij Eupen? "Hij heeft het de laatste weken erg goed gedaan"

Door een blessure van Ortwin De Wolf kreeg Théo Defourny de voorbije weken zijn kans in doel bij Eupen en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. Defourny doet het namelijk uitstekend.

Bij Eupen kunnen ze rekenen op twee goede doelmannen. Ortwin De Wolf was de nummer één, maar Théo Defourny lijkt zijn plaats ingenomen te hebben. De doelman, die een vrije speler was door het faillissement van Sporting Lokeren, doet het de laatste weken uitstekend.

Daardoor zal Théo Defourny dinsdagavond gewoon in het doel van Eupen staan tegen Zulte Waregem. "Hij start in de basis. Hij heeft het de laatste weken erg goed gedaan en we willen dat hij zijn goede prestaties voortzet. Ortwin De Wolf is er nog steeds en dat zorgt voor goede concurrentie", zei Benat San Jose op de persconferentie.