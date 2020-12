Opnieuw een Nederlandse transfer voor Club Brugge? Stefano Denswil allicht op huurbasis naar Club

Oude bekende Stefano Denswil lijkt door Club Brugge gehuurd te gaan worden tot het einde van het seizoen.

Na de transfer van Bas Dost is er al opnieuw transferbeweging bij Club Brugge. Blauw-zwart lijkt Stefano Denswil opnieuw terug te halen naar Jan Breydel. De 27-jarige linksvoetige verdediger zou tot het einde van het seizoen gehuurd worden van Bologna.

Van 2015 tot 2019 verdedigde Denswil de kleuren van Club Brugge. De Nederlander, die over een geweldig schot beschikt, verliet Club in juli 2019 voor zo'n 6 miljoen euro. De verdediger lijkt nu op een dood spoor te zitten in Italië.

Bij Club Brugge zal hij het voor een plek in de basis moeten opnemen tegen Simon Deli, Brandon Mechele en Odilon Kossounou.