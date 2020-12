Cisse Severeyns: "Wie niet begrijpt dat Ivan Leko voor het geld kiest, is hypocriet"

Ivan Leko zette op korte tijd iets neer bij Antwerp, maar de Kroaat kiest voor de miljoenen yuans die in China op hem liggen te wachten. Voetbalkrant.com sprak met Cisse Severeyns over het plotse vertrek van Ivan Leko.

"Uiteraard was ik verrast toen ik hoorde dat hij naar China kon gaan. Op sportief vlak betreur ik dit. Ivan Leko heeft op korte tijd iets veranderd bij Antwerp, en dat zeg ik met alles respect voor Laszlo Bölöni. Daar waar bij de Roemeen de nul heilig was, was het bij Leko zaak om een doelpunt meer te scoren dan de tegenstander", aldus Severeyns.

"Maar ik heb wel begrip voor zijn keuze. Wie dat niet begrijpt, is hypocriet. Ik lees bedragen van vijf miljoen netto in twee seizoenen, dat is ongezien. Als Antwerp me dat aanbiedt om spitsentrainer te worden, ik zou het ook overwegen", knipoogt de ex-spits van Antwerp.

Vertroebelde relatie?

Al was het opvallend dat Antwerp, althans voor de buitenwereld, zijn (ex-)trainer weinig in de weg legde. "Tot voor kort draaide het allemaal even niet goed. Wie weet wat er zou gebeurd zijn als er nog een week langer verloren werd? Dat er een vertroebelde relatie zou zijn tussen Luciano D'Onofrio en Ivan Leko, durf ik niet te zeggen. Daarvoor ben ik te weinig op de club."

"Hoe dan ook: de loopbaan van een trainer is o zo fragiel. Het is de meest kwetsbare positie in het voetbal. Ook vanuit die optiek begrijp ik dat Leko nu voor China kiest", aldus Cisse Severeyns.

Opvolging

En dus moet Antwerp vlak voor de drukke maand januari op zoek naar een nieuwe T1 (en assistent). Het wordt uitkijken welk wit konijn Luciano D'Onofrio uit zijn hoge hoed zal toveren. "Over namen ga ik niet speculeren", zegt Severeyns. "Ik hoop alleen maar dat Antwerp een trainer neemt die voortbouwt op de weg die Leko insloeg. Daar heeft Antwerp de selectie voor. Ze wonnen de beker, overwinterden in Europa en staan op een vijfde plaats in de competitie: zo slecht is dat niet, hoor", besluit Cisse Severeyns ironisch.