Interview De afscheidswoorden van Didier Lamkel Zé: "Voel me soms vastgehouden als een gevangene" en "Superfans trouw aan hun reputatie"

Het verhaal van Didier Lamkel Zé bij Antwerp is geschreven, de speler wil er zo snel mogelijk vertrekken om naar Griekenland te gaan. En dus is het ook herinneringen ophalen met de winger van The Great Old.

Het verhaal is geschreven, Lamkel Zé wil dringend vertrekken bij Antwerp - zoals we HIER al lieten verstaan. "Mijn hoofd zit al in Griekenland, Bölöni belt me geregeld. Maar het is wachten op groen licht van Luciano D'Onofrio", aldus Lamkel Zé zelf. Goede herinneringen "Soms heb ik het gevoel dat ik als een gevangene wordt vastgehouden, terwijl iedereen er beter zou van worden." Toch heeft DL7 goede herinneringen aan zijn periode bij Antwerp: "Ik voelde me meteen op mijn gemak en heb leuke mensen ontmoet. Het publiek is fantastisch en trouw aan zijn reputatie. Ik heb geen spijt, want ik heb mijn carrière hier kunnen lanceren. Twee keer play-off 1 én een bekerwinst, voor mij is het mission accomplished."