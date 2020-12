Degryse kiest zijn moment van 2020: "De beste speler in misschien geschiedenis van het voetbal die machteloos was"

2020 zal niet de geschiedens ingaan als een geweldig jaar maar gelukkig is er gevoetbald. Marc Degryse had dus wel wat keuze bij het selecteren van zijn sportieve moment van het jaar. De voormalige voetballer kiest voor een moment uit het buitenlands voetbal.

"De 8-2 van Bayern tegen Barcelona in de kwartfinale van de Champions League", duidt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws zijn moment van 2020 aan. "Bayern was een machine. En daar tegenover stond Lionel Messi. De beste speler van de laatste vijftien jaar, misschien wel in de geschiedenis van het voetbal, die machteloos was."

In de naweeën van die pijnlijke nederlaag zag het er in het tussenseizoen een tijd naar uit dat Messi zou vertrekken op Camp Nou. "Messi, die in de zomer ook zei: 'Ik wil weg bij FC Barcelona'. Die soap rond Messi, het verhaal van een afbrokkelende grootmacht tegen de nieuwe referentie, dat zat allemaal in die match."