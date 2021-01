Analyse: Slaagt Vercauteren bij Antwerp?

Gisterenavond is Franky Vercauteren aangesteld als de nieuwe trainer van Antwerp. Kan hij de ambities van de supporters en vooral de voorzitter waarmaken?

De ambities van de voorzitter van Antwerp, Paul Gheysens, die zijn bekend. Kampioen spelen, een vaste waarde worden Europees en dit zo snel mogelijk in het nieuwste en modernste stadion van België. Dankzij de vele kapitaalverhogingen de afgelopen jaren en de sportieve knowhow van Luciano D'Onofrio & Sven Jaecques is Antwerp uitgegroeid tot een uitdager voor de titel. Tegelijkertijd mag de 1ste echte prijs, bekerwinst in 2020, al op de schouw staan en zijn al twee nieuwe tribunes gerealiseerd.

Leko vs Vercauteren

Het voetbal dat Antwerp op de mat brengt heeft op een half seizoen tijd een serieuze evolutie doorgemaakt. Van het werk en knok voetbal dat László Bölöni predikte stond er onder Ivan Leko een ploeg die verzorgd en aanvallend voetbal brachtt. Met momenten oogde dit wat naïef want er zat weinig variatie in de spelconcepten en de 0 werd heel moeilijk gehouden.

Het voetbal dat Franky Vercauteren brengt is realistisch. Uitgaan van eigen sterkte maar zonder de organisatie uit het oog te verliezen. Met ander woorden eerst de 0 houden en dan proberen zoveel mogelijk zelf te scoren. De stap die Antwerp dit seizoen nog moet maken!

Slaagt Vercauteren bij Antwerp?

Kan Franky Vercauteren slagen bij Antwerp? Hierop is het antwoord volmondig, ja! Hij kent de ploeg, de competitie, is niet bang van een uitdaging en is zelf nog steeds ambitieus. Bij Racing Genk nam hij in december over om het seizoen nadien kampioen te spelen. Al zijn de ambities bij Antwerp wel hoger dan in zijn 1ste seizoen Play-Off 2 te winnen (zoals bij Racing Genk).

