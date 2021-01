Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Ramos - Lamkel Ze - Ashimeru - Al-Tamari

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

De absolute prioriteit van Anderlecht is gekend: "Manager werkt aan een deal"

RSC Anderlecht wil aan uitgaande zijde heel wat spelers verpatsen, maar aan inkomende zijde ook enkele leuke deals afronden. Een eerste zit nu alvast in de pijplijn. (Lees meer)

Nog geen akkoord om DL7

Er waren al gesprekken omtrent Didier Lamkel Zé tussen Antwerp en Panathinaikos, maar voorlopig is er nog geen sprake van een akkoord. De hetze gaat zo verder ...

Musa Al-Tamari in Franse belangstelling

OH Leuven wil in de mate van het mogelijke de basiself vasthouden deze winter, al mogen er wel enkele spelers vertrekken. Ondertussen is er interesse van Lens in Musa Al-Tamari, weet Het Laatste Nieuws.

Ramos gelinkt aan Premier League

Dat Sergio Ramos niet mag/kan/wil bijtekenen maakt de tongen los. Volgens de Engelse media komt een overstap naar de Premier League steeds dichterbij.