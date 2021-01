Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Davids - Yaremchuk - Zirkzee - Rojo - Lingard - Krmenčík

Het is januari 2021 en dus is ook de wintermercato helemaal losgebarsten. En dat zou wel eens tot enkele grote deals kunnen leiden, waarbij de miljoenen in het rond kunnen vliegen. Ook in de Ghelamco Arena. ( Lees meer )

'Interesse zwengelt aan: nieuwe gegadigde voor overbodige Club-spits, maar serieus probleem blijft'

Door de komst van Bas Dost mag Michael Krmencik beschikken bij Club Brugge, zoveel is duidelijk. Een wintertransfer is haast een must, al is er nog geen overeenkomst. (Lees meer)

Verrassende club mengt zich voor Zirkzee

Er is veel interesse in Joshua Zirkzee uit Duitsland en daarbuiten, maar nu mengt ook Heracles Almelo zich in de debatten. En die zouden niet eens kansloos zijn om hem in te lijven ...

Edgar Davids heeft nieuwe uitdaging beet

Edgar Davids gaat aan de slag bij het Portugese Olhanense op het derde niveau in Portugal. Dat maakte Voetbal International bekend.

Zestal moet weg bij Manchester United

Sergio Romero, Marcos Rojo, Phil Jones, Brandon Williams, Jesse Lingard en Daniel James zouden volgens Engelse media allezes mogen vertrekken bij Manchester United van coach Solksjaer. Dat is er met de grove borstel doorgaan, zoveel is duidelijk ...