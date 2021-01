Vierde club uit Jupiler Pro League springt in de dans voor meervoudig topschutter, één club in polepositie

Is een voormalig topschutter van de Jupiler Pro League op de terugweg naar België? Er is alvast een vierde gegadigde opgestaan.

Hamdi Harbaoui is een vrije speler nadat zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi afliep en dus kan de 35-jarige goaltjesdief op zoek naar een nieuwe ploeg.

Daarbij komen ook heel wat Belgische opties naar boven. KV Mechelen bond als eerste de kat de bel aan, met Waasland-Beveren en ex-club Zulte Waregem volgden teams twee en drie.

Vierde gegadigde

Nu heeft ook STVV - dat op zoek is naar een spits - blijkbaar interesse, terwijl ook nog andere teams uit de JPL er een speler als Harbaoui sowieso wel zouden kunnen bij hebben.

Harbaoui staat zeker open voor een terugkeer naar België en werkte nog onder Peter Maes bij Sporting Lokeren. In het verleden liet hij wel al duidelijk verstaan dat hij in België enkel nog voor Zulte Waregem wilde uitkomen. Essevee lijkt dus in polepositie te liggen.