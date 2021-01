'Club Brugge lijkt het te halen van Antwerp en Anderlecht voor ex-speler'

Deze zomer was het bijna zover, deze winter zal het dan mogelijk tóch gebeuren als we de Engelse pers mogen geloven.

De laatste keer dat we Björn Engels aan het werk zagen bij Aston Villa? Dat is alweer negen maanden geleden.

Een gekneusd scheenbeen strooide roet in het eten, ondertussen komt hij in Villa Park niet meer in de plannen voor en mag hij verkassen deze winter.

Terugkeer

Antwerp werd eerder al genoemd als mogelijke nieuwe ploeg voor de centrale verdediger, terwijl hij deze zomer dichtbij Anderlecht stond.

Uiteindelijk is het nu volgens The Mirror ex-ploeg Club Brugge dat het meeste kans maakt op de 26-jarige Belg. Dat lijkt ook de keuze die hij zelf het liefste zou maken.