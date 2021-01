Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Malinovskiy - Amuzu - McKenzie

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Hij was in beeld bij Anderlecht, maar arriveert bijna in Genkse Luminus Arena'

KRC Genk wil zich deze winter graag versterken met enkele nieuwe spelers en is daartoe flink zaken aan het doen. Een tweede speler is alvast op komst. (Lees meer)

Francis Amuzu dan toch niet weg bij Anderlecht?

Francis Amuzu is dan toch nog niet weg bij RSC Anderlecht. Er was interesse uit Keulen, maar die zou nu bekoeld zijn.

Slechts geringe kans dat Club Brugge Ruslan Malinovskyi weet te strikken

Club Brugge had nog maar net Bas Dost binnengehaald, of de naam van Ruslan Malinovskyi dook al op als een volgend transfertarget. Of het plan om hem naar Brugge te halen ook echt concreet kan worden, is zeer de vraag. Dan moet er nog heel wat water naar de zee vloeien. (Lees meer)