'Gefrustreerde Henry Onyekuru schreeuwt om speelminuten, vier(!) Belgische topclubs willen hem prompt inlijven'

Bij Galatasaray is hij niet meer gelukkig, en dus is het wachten tot hij wordt weggekaapt door een of andere Belgische club.

Henry Onyekuru schreeuwde onlangs nog om speelminuten, want op uitleenbasis bij Galatasaray kwam hij dit seizoen nauwelijks aan speelkansen. Vier kandidaten En dat heeft een en ander losgemaakt, want volgens Turkse media is er plots heel veel interesse vanuit België in de ex-Anderlechtspeler. Zowel RSC Anderlecht, AA Gent, Antwerp als Standard zouden hem graag willen aantrekken, al dan niet op definitieve basis.