'Hij was in beeld bij Anderlecht, maar arriveert bijna in Genkse Luminus Arena'

KRC Genk wil zich deze winter graag versterken met enkele nieuwe spelers en is daartoe flink zaken aan het doen. Een tweede speler is alvast op komst. Na Angelo Preciado staat er een tweede verdediger op het punt te gaan tekenen in de Genkse Luminus Arena. McKenzie Volgens diverse Amerikaanse bronnen is Mark McKenzie, een 21-jarige Amerikaanse verdediger die momenteel uitkomt voor Philadelphia Union, op komst naar België. De speler stond ook in de belangstelling van het Schotse Celtic, terwijl zijn naam de voorbije maanden ook circuleerde bij Anderlecht. Genk gaat er nu met hem vandoor als alles goed gaat.



