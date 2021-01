Antwerp-voorzitter Gheysens over de keuze voor Frank Vercauteren én de ambities voor dit seizoen

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens wou 'een naam' als nieuwe coach van zijn club en werd op zijn wenken bediend. Met Frank Vercauteren heeft de sterke man van The Great Old zijn gedroomde trainer binnen.

“Natuurlijk. Het is een gereserveerd man die goed nadenkt over de dingen en die geen dogma's kent. Daar waren we naar op zoek", zegt hij in GvA. "Kortom, een goeie keuze waar we al sinds de eerste dag achter stonden. Er zijn nog goeie trainers, maar hij was onze nummer één. Hij kan de club op dit ogenblik ­stabiliteit en rust bijbrengen. ­Bovendien is hij visionair in zijn spel.”

Vercauteren moet de ambities van de club waarmaken. “We mogen de verwachtingen niet te hoog leggen. Top vier is al mooi, maar hoe hoger je eindigt… Komt het ooit, met alle plezier! Maar de competitie is nog niet voorbij. Ik denk dat we met een mooie groep spelers zitten. Als we die verstandig inzetten en we hebben een beetje geluk, dan gaan we ver komen.”