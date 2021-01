Zomertransfer en basisspeler Zulte Waregem lijkt na zeven maanden alweer zijn koffers te pakken

Zulte Waregem lijkt zijn rechtsback kwijt te zijn. Daniel Opare zou volgens Turkse bronnen al een overeenkomst hebben met Erzurumspor.

Opare kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Standard en stond in 17 van de 18 wedstrijden aan de aftrap bij de West-Vlamingen. Volgens verschillende bronnen is de transfer al zo goed als rond.

Het zou verklaren waarom Zulte Waregem gelinkt werd aan een transfer van Andy Najar terug naar België. De 30-jarige Opare speelde eerder al zes maanden voor Besiktas in het seizoen 2014-2015.