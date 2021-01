Premier League-kampioen King over zijn transfer naar OHL: "Wil zelfde parcours rijden als bij Leicester"

OH Leuven verraste deze week door Andy King, die met Leicester City nog kampioen speelde in de Premier League, naar de Dreef te halen. De 32-jarige middenvelder sprak erover op de clubwebsite.

King heeft ambitie, ook al tekende hij slechts tot het einde van het seizoen. “Ik hoop dat ik met OHL hetzelfde parcours kan rijden als bij Leicester. Ik zou hier graag iets helpen uitbouwen op langere termijn. Ik voelde me meteen welkom en de spelers namen me onmiddellijk op in de groep."

Hij kent OHL een beetje, gezien hij er 2,5 jaar geleden nog een oefenmatch tegen speelde. “Ik scoorde toen een knap doelpunt. Toen dacht ik uiteraard nooit dat ik ooit bij OH Leuven zou voetballen. Maar ik heb er echt zin in. Nog eens, ik wil deze club echt helpen over enkele jaren een vaste plek af te dwingen in de top vijf.”