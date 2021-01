Francky Dury is ontzettend blij voor ex-speler: "In het voetbal krijg je geen cadeaus"

Francky Dury, de trainer van Zulte-Waregem, is ontzettend blij dat zijn ex-kapitein Mbaye Leye trainer van Standard wordt. Ook al is het geen gemakkelijke uitdaging.

Francky Dury is gecharmeerd met de komst van Mbaye Leye als trainer bij Standard. “Toen hij aangesteld werd, heb ik hem met een berichtje gefeliciteerd”, vertelt Francky Dury aan de Waalse krant L’Avenir. “Coachen is werken aan het doorgeven van je identiteit aan het team.”

Er wordt in de wandelgangen vooral gesuggereerd dat Leye aangesteld werd omdat hij de goedkoopste oplossing was voor een club met financiële moeilijkheden. “Mbaye is noch Francky Dury noch Michel Preud'homme, hij is een coach die zijn eigen identiteit moet ontwikkelen."

“Ik heb hem gezegd deze kans te grijpen, niet iedereen krijgt die. Ik heb gehoord dat het geen cadeau is om er trainer te worden, maar in het voetbal krijg je geen cadeaus. Als Montanier 30 op 30 had gepakt, dan was de kans er zelfs niet gekomen.”