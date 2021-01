Ivo Rodrigues keert mogelijks terug naar zijn thuisland

Antwerp praat met Famalicao over transfer Ivo Rodrigues

Volgens Gazet van Antwerpen is er concrete interesse voor Ivo Rodrigues vanuit Portugal. FC Famalicao zou interesse tonen in de aanvaller van Antwerpen die op het einde van het seizoen einde contract is.

Ivo Rodrigues heeft dit seizoen éénmaal de wedstrijdselectie gehaald van Antwerp. Dit was tijdens de bekerfinale tegen Club Brugge. Sindsdien is hij verwezen naar de B-kern wegens een dispuut met Ivan Leko en onderging hij een operatie waarvan hij nu volledig is hersteld.

FC Famalicao is de drie na laatste in het Portugese eersteklasse en is dringend op zoek naar versterking om zich te kunnen handhaven op het hoogste niveau.