Ook tegen KV Oostende geen speelminuten voor Flanagan door coronabesmetting

Het echte avontuur van de Engelsman Jon Flanagan kan nog niet starten bij Charleroi. Flanagan zit niet in de selectie omdat hij besmet is met het coronavirus.

Jon Flanagan zal niet tegen KV Oostende zijn eerste wedstrijd van het seizoen spelen. En dat is niet omdat hij wedstrijdritme te kort heeft. De Engelsman heeft het coronavirus opgelopen en zit in quarantaine. Dat meldt L'Avenir.

Flanagan, in het verleden nog actief als verdediger bij Liverpool, kwam over van het Schotse Rangers FC. De Engelsman is sinds twee maand in Charleroi, maar speelde nog geen enkele minuut voor de Zebra’s.

Dat leidde zelfs al tot geruchten dat een transfer richting de Amerikaanse MLS in de maak was, al is daarover nog niks concreet.