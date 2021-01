Vandenbempt zet hem met stip op één voor Gouden Schoen: "Hij heeft zichzelf heruitgevonden"

Volgende week wordt de Gouden Schoen verkozen. Het groepje kanshebbers is dit jaar weer niet zo groot. Maar voor Peter Vandenbempt, journalist en analist van Sporza, is het duidelijk wie er moet winnen.

Lior Refaelov staat bij hem met stip op één. "Wat Refaelov in 2020 heeft gepresteerd, is fenomenaal. Hij heeft 2 tot de meest verbeelding sprekende wedstrijden beslist met de winning goal: tegen Tottenham en in de bekerfinale tegen Club", zegt Vandenbempt in de podcast De Tribune.

"In de bekerfinale heeft Refaelov Antwerp als club weer op de kaart gezet. Hij heeft Antwerp een trofee gegeven en van Europees voetbal verzekerd."

De 34-jarige Israëliër lijkt beter te worden met de leeftijd. "Refaelov heeft zichzelf als voetballer heruitgevonden bij Antwerp. Hij heeft zich vorig seizoen ingepast in het speciale voetbal van Bölöni. Onder Leko heeft Refaelov zijn wedstrijdmentaliteit veranderd. Die evolutie maken als gevestigde vedette op gevorderde leeftijd is fantastisch."