Met knikkende knieën én verlengingen weet Arsenal toch te winnen van Newcastle

Het werd een lange en moeizame avond voor Arsenal dat zich pas na verlengingen voorbij Newcastle kon brengen.

In de FA Cup moest Arsenal het thuis opnemen tegen Newcastle. Voor Arsenal werd het geen makkelijke klus. Het had 120 minuten nodig om zich te kunnen verzekeren van een plek in de volgende ronde.

Gedurende de wedstrijd was Arsenal de betere ploeg. De Gunners hadden het balbezit en de kansen. De efficiëntie voor doel ontbrak en zo was het wachten op een beslissing in de verlengingen.

De 20-jarige Emile Smith Rowe bracht Arsenal in minuut 110 op een 1-0 voorsprong. In minuut 118 kon Aubameyang de score nog verdubbelen. Met deze 2-0 wint Arsenal van Newcastle.

Naast Arsenal had ook Everton al eerder verlengingen nodig. Ook zij wisten zich uiteindelijk te plaatsen ten koste van Rotherham United.