Interesse in international van KV Oostende zwengelt aan: nu ook hoog op het lijstje van Steven Gerrard

KV Oostende is één van de seizoensrevelaties in de Jupiler Pro League. Coach Blessin creëerde een duidelijke identiteit met veel beweging en hoge druk. De Duitse coach kan ook rekenen op enkele spelers die onze Belgische competitie kleuren.

Fashion Sakala is er daar ongetwijfeld één van. Tegen Sporting Charleroi was de Zambiaanse international nog de grote uitblinker. De snelle spits is einde contract op het einde van het seizoen en de gesprekken over een contractverlenging lopen.

Toch moet de kustploeg oppassen voor kapers aan de kust. Sakala gaf al aan geen trek te hebben in het Saoudische Al Fateh - waar Yannick Ferrera coach is. Maar nu zou volgens The Daily Record ook Rangers FC zich gemeld hebben. De club van coach Steven Gerrard zou Sakala graag een voorcontract willen laten tekenen.