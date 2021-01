Philippe Clement: "Een dubbele Gouden Schoen vervang je niet zomaar, maar De Ketelaere heeft het goed ingevuld"

Club Brugge-STVV werd een match met twee gezichten. Na 35 minuten en 0-2 leek de wedstrijd beslist. De landskampioen deed wat het wilde met STVV. Na de pauze veranderde het spelbeeld compleet. De ploeg van Peter Maes was erg dicht bij een gelijkmaker, die het misschien wel verdiende.

"Ik vond de eerste helft een van de betere helften die we dit seizoen gespeeld hebben", analyseerde Philippe Clement. "Ik zag veel positiewissels en diepgang in ons spel. Bij rust was het zaak om ons scherp te houden, want we wisten dat we tegenover een ploeg en coach stonden die over een erg goede mentaliteit beschikken."

"En daar hebben we helemaal niet goed op gereageerd. We hebben het onszelf erg moeilijk gemaakt, mede door de sterkte van STVV."

Ondanks die mindere tweede helft is Club Brugge de winnaar van de speelronde. Quasi alle concurrenten morsten met de punten. "Ik moet niet hypocriet doen: natuurlijk ben ik blij dat de concurrenten punten laten liggen. Maar niet meer dan dat. Wij kijken naar onszelf, het is enkel daarop dat we vat hebben."

"Alweer tevreden met prestatie De Ketelaere"

Charles De Ketelaere had het niet gemakkelijk tegen STVV op de positie van Hans Vanaken, al lag hij met een knappe voorzet wel aan de basis van de openingstreffer. "Je mag niet verwachten dat hij een dubbele Gouden Schoen zomaar gaat vervangen, hé", stelt Clement. "Uiteraard is de afwezigheid van Vanaken een groot gemis. Maar Charles heeft dat goed ingevuld op zijn manier."

"Fantastische assist, veel diepgang, en zoals steeds hard gewerkt voor het team. Maar we gaan hem moeten beschermen. We moeten blij zijn dat er zo'n talentvolle jongeren spelen in België. Het is aan de coaches om hen te beschermen tegen de buitenwereld en tegen zichzelf. Het is onze verantwoordelijkheid om zo'n jongen op de juiste manier te brengen", besluit Clement.