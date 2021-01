Philippe Clement over de drie trainers waar hij het meest van leerde: "In vier jaar met hem meer geleerd dan anderen in 20 jaar""

Philippe Clement werd voor HLN door zijn vrouw Isabelle geïnterviewd. De Trainer van het Jaar kreeg onder meer de vraag welke trainers het meeste invloed op hem gehad hebben. En daar moest hij niet lang over nadenken.

Clement komt direct met drie namen op de proppen. De eerste van bij Genk, de andere twee van bij Club. "Niet toevallig zijn dat er drie met wie ik prijzen heb gewonnen. Voetbal is een spel. Maar dat spel, al is het kaarten, gaat om winnen. Dat zit heel erg in mijn DNA", aldus Clement. "Aimé Anthuenis was een vaderfiguur. Hij kon verschillende spelers op een verschillende manier benaderen."

"Trond Sollied introduceerde looplijnen. Vastigheid. Van eigen sterkte uitgaan. Trond stond wel veel verder van de groep - op dat vlak ben ik meer als Aimé - maar ik heb wel zijn vastigheid."

Maar de derde bepaalde wie de trainer Clement werd. "De derde is Michel Preud'homme. We hebben Club Brugge teruggebracht naar de plaats waar het verdiende te staan. Met een beker, dan een titel. Ik was zijn assistent, maar ik had inspraak in alles. In die vier jaar heb ik meer kunnen leren dan anderen in twintig jaar. Ik heb een snelcursus gekregen van Michel."