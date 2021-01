Philippe Clement over overtreding De Ridder: "De regels gingen consequent gevolgd worden, zei men op de zitting"

Vijf minuten na rust ging Steve De Ridder stevig door op het onderbeen van Charles De Ketelaere. De youngster schreeuwde het uit van de pijn, maar de aanvoerder van STVV kwam ervan af met geel.

Amper een minuut later zorgde Steve De Ridder met een piekfijne voorzet voor de assist op de aansluitingstreffer. Oh ironie!

Na afloop gaf Philippe Clement zijn mening over de overtreding op Charles De Ketelaere, die Hans Vanaken verving. De Gouden Schoen kreeg onlangs tegen Eupen rood voor een gelijkaardige overtreding en zat zondagavond de eerste van drie schorsingsdagen uit.

"Ik was erbij op de zitting... Men zou de regels consequent opvolgen, werd er gezegd", aldus Philippe Clement op de persconferentie. "Voor alle duidelijkheid: ik vond het geen rood voor Hans Vanaken, en deze overtreding trouwens ook niet. Maar ze gingen consequent zijn, zeiden ze. Dus er is nog werk, zoveel is duidelijk. Ik zag bijvoorbeeld bij Beerschot-AA Gent een gelijkaardige fase", besluit Philippe Clement.