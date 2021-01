Holzhauser krijgt steun uit Wallonië: "Dankzij hem graag naar Beerschot gekeken"

't Is opbouwen naar de Gouden Schoen van morgenavond toe. Wie gaat met het kleinood aan de haal? Raphael Holzhauser heeft vanuit Wallonië alvast een oppepper gekregen.

“Holzhauser is een echte ontdekking”, zei Philippe Albert in La Tribune. “Het is ongelooflijk wat hij heeft gedaan sinds de start van dit seizoen.”

“Holzhausers traptechniek met links is een enorme kwaliteit. Hij kan het verschil maken en is bovendien een intelligente speler”, voegde Nordin Jbari eraan toe.

Journalist Thierry Luthers had ook nog lovende woorden: “Dankzij Holzhauser heb ik in de voorbije maanden graag naar de matchen van Beerschot gekeken.”